"ASHB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 personel alımı sonuç tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere gerçekleştirdiği 2.390 sözleşmeli personel alımı başvuruları tamamlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilan doğrultusunda, başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alındı. KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacak yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz duyurulmadı. Adaylar, sonuçları Bakanlık’ın resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden takip edebilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2390 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Başvuruları 15- 30 Ekim 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2390 personel alımı başvuru sonuçlarının, önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILDI?

Adaylar, başvurularını 15- 30 Ekim 2024 tarihleri arasında son gün saat 23.59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden Edevlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirdi. Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacak.

AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?