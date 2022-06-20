Askerlik affı ne zaman çıkacak? Kimleri ilgilendiriyor?

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal bedelli askerlik af düzenlemesi teklifine ilişkin açıklama yaptı. Ünal, "550 bin kişiye askerlik affı içeren düzenlemeyi bugün Meclis'e sunacağız. Yoklama kaçağı ve bakayalar, bedelli askerlikten yararlanacak" dedi.

ASKERLİK AFFI NEDİR?

Askerlik affı ile dövizle askerlik kapsamında ödemeleri gereken miktarı ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılından toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkan sağlıyor.

ASKERLİK AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Firar ve izin tecavüzü gibi hakkında başlatılan ön incelemenin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi ve adli soruşturmanın ivedi şekilde başlatılabilmesi için anılan personel için ifade alınması zorunluluğundan vazgeçiliyor.

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Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklarda Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve Erzurum İdare Mahkemeleri yetkili kılınıyor.

Astsubayların dokuzuncu derece birinci kademe yerine, dokuzuncu derece ikinci kademeden göreve başlamalarına imkan sağlanıyor. Genelkurmay Başkanının görev süresinin birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesine dönük düzenleme yapılıyor.

Askeri araç kazası sonucu harp malzemesine zarar vermek suçundan yargılanan erbaş ve erlerin, kasıt veya ağır kusur nedeniyle mahkûm olmaları durumu hariç meydana gelen zarardan sorumlu olmamalarına ilişkin düzenlemeye gidiliyor.

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Bakanlık bünyesinde teşkil edilen döner sermaye işletmelerinde, Cumhurbaşkanı kararı ile sermaye artırımına dair düzenleme yapılması ve bu karara müteakip gerekli olan sermayenin döner sermayeli işletmelerin kaynaklarından tamamlanması sağlanıyor. Harekât veya yurtdışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara bu statüye geçiş için ilave sınav hakkı verilmesine ilişkin düzenlemeye gidiliyor.

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine dair düzenleme yapılıyor. Ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkân tanınıyor.