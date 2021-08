Aşure nasıl yapılır? Tam ölçülü nefis aşure malzemeleri, aşure tarifi

Muharrem ayına girilmesiyle birlikte evlerde bereketin simgesi olarak kabul edilen aşure tarifi ile ilgili aramalar arttı. Aşure tarifi nasıl yapılır? İşte nefis aşure yapımı...

AŞURE NEDİR?

Aşure (aşura), kamerî takvime göre muharrem ayının onuncu günüdür. Bu günde tutulması tavsiye edilen oruca “Aşure orucu” denir.

Âşûrâyı on sayısı ile ilgili olan aşr ve âşir veya develerin güdülmesiyle ilgili ışr kökünden türemiş Arapça bir kelime kabul edenler olduğu gibi, bu dilde “fâûlâ” vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbrânîce’den geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat âlimlerin çoğu bu görüşe katılmamakta, kelimenin Arapça asıllı olduğunu benimsemektedirler.

Tüm Sâmî dinlerde özel bir yere sahip görünen aşûre günü, Câhiliye Araplarınca da önemli sayılmıştır. Hatta Resûl-i Ekrem’in de Peygamberlik öncesi ve sonrası dönemde bir süre bu günde oruç tuttuğuna dair rivayetlere de rastlanır. Medine döneminde bu orucu Müslümanlara tavsiye ettiği bilinen bir husustur. (Buhârî, “Savm”, 69; Müslim, “Sıyâm”, 134; Tirmizî, “Savm”, 50; Müsned, VI, 29-30)

AŞURE GÜNÜNDE HANGİ OLAYLAR MEYDANA GELDİ?

Sağlam belgelere dayanmamakla birlikte bugünde gerçekleştiğine inanılan birtakım olaylar bulunmaktadır. Hz. Mûsâ ve İsrâiloğullarının Firavun’un zulmünden kurtulmaları, Hz. Nûh’un (a.s.) gemisinin Cudi dağına oturması, Hz. Âdem’in (a.s.) tövbesinin kabul edilmesi, Hz. Yûnus’un (a.s.) balığın karnından çıkarılması, Hz. Mûsâ ve Hz. İsa’nın (a.s.) doğumları, inanışa göre aşûre gününde gerçekleşmiştir. Hz. Peygamber, “Biz Mûsâ’ya sizden daha lâyıkız.” (Müslim, “Sıyâm”, 202; İbn Mâce, “Sıyâm”, 31) diyerek Yahudilerin aşûre günü tuttukları orucu, bir gün öncesi veya sonrasıyla tutmayı tavsiye etmiştir.

Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edilmesi de muharremin onuncu günü gerçekleştiği için, aşûre günü aynı zamanda, İslâm tarihinde son derece acı, acıklı ve üzücü bir olayı hatırlatma özelliği de taşımaktadır. Bu sebeple Şiîler, aşûre gününü Hz. Hüseyin’in intikamını alma sözünü tazeledikleri bir matem günü kabul ederler; hatta dövünerek ve kendilerine işkence yaparak bu oruca başlarlar. Gerek bu uygulama gerekse bu uygulamaya karşılık Emevîlerin bu günün bir bayram sevinci ile kutlanmasını sağlama yönündeki gayretleri temelde siyasal bakış ve görüş farklılığı ile ilgilidir.

AŞURE TARİFİ

Malzemeler

500 gram aşurelik buğday

3 litre su

100 gram nohut

100 gram kuru fasulye

100 gram kuru incir

100 gram kuru kayısı

800 gram şeker

3 diş karanfil

Süslemek için:

150 gram fındık

150 gram ceviz

100 gram kuş üzümü

100 gram nar tanesi

10 gram tarçın

Yapılışı

Buğday, nohut ve kuru fasulyeyi bir gece önceden ayrı ayrı suda bekletin.

Buğdayı 3 litre suya ekleyerek boza kıvamı alacak şekilde ve iyice yumuşayıp dağılana kadar haşlayın. Gerekirse su eklenerek kıvamı tutturun.

Nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı haşlayıp iyice pişirin. Kabukları çıkarsa ayırın ve atın.

Kuru kayısı ve kuru inciri küp küp doğrayın.

Ayrı ayrı 5’er dakika haşlayıp süzün. Haşlama suyu aşurenin rengini koyulaştıracağından tencereye eklemeyin.

Bu noktaya kadar haşladığınız malzemeleri birleştirip pişirin.

Karanfil ekleyin.

Koyuluğu boza kıvamına gelene kadar su ekleyin.

Son olarak, şeker ekleyin ve karıştırarak pişirin. Şeker eklendikten sonra uzun süre pişirmek nohut ve kuru fasulye gibi malzemelerin sertleşmesine neden olur. Bu nedenle şekeri en son ekleyin.

Tanelerin dibe çökmemesi için aşureyi kaselere doldurmadan önce ılınmasını bekleyin.

Ilık aşureyi kaselere koyup üzerini süsleyerek servis edin. Afiyet olsun...