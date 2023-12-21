|
Özgün

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi yarıyıl sonu sınavları yaklaşıyor! ATA AÖF final sınav tarihleri 2024

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final sınavlarına kısa bir süre kaldı. 2023-2024 Eğitim yılının ilk olarak ara sınav (vize) süreci tamamlandı. Bugünlerde ise ATA AÖF final (yarıyıl sonu) sınavları ne zaman merak edilmeye başladı. ATA AÖF final (yarıyıl sonu) sınavı ne zaman? İşte Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin yayımladığı güz dönem sınav takvimine göre final sınav tarihleri...

11:29 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ATA AÖF
ATA AÖF

ATA AÖF güz yarıyılı ara sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler final sınavı tarihlerine çevrildi. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi yarıyıl sonu sınav tarihleri akademik takvim ile birlikte belli oldu. Ara sınavlarda olduğu gibi final sınavları da üç oturum şeklinde düzenlenecek. ATA AÖF final sınavı tercihleri 12 Aralık’ta sona erdi. Peki, ATA AÖF final sınavları ne zaman?

ATA AÖF final sınavı ne zaman?

2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi yarıyıl sonu final sınavları 13-14 Ocak tarihlerinde yapılacak. Sabah oturumları saat 09.30'da, öğlen oturumları ise saat 14.00'te yapılacak.

ATA AÖF online mı, yüz yüze mi olacak?

ATA AÖF final sınavlarının yüz yüze yapılması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin aksi bir açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecek.

ATA AÖF final geçme notu kaç olmalı?

ATA AÖF final sınavları dönem sonu ortalamasına %70 etki edecek. Adayların vize ve final ortalamasının en düşük 35 olması gerekiyor.

2023-2024 ATA AÖF AKADEMİK TAKVİMİ (GÜZ-BAHAR)

GÜZ DÖNEMİ
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 09.30

Bütünleme Sınavı

I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

BAHAR YARIYILI
Ara (Vize) Sınavı

I.Oturum 27 Nisan 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 27 Nisan 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 28 Nisan 2024 Saat: 09.30

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 02 Haziran 2024 Saat: 15.00

Bütünleme Sınavı

I.Oturum 27 Temmuz 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 27 Temmuz 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 28 Temmuz 2024 Saat: 15.00



#ata aöf
#ata aöf final
#ata aöf yarıyılsonu
#açıköğretim
#atatürk üniversitesi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için deplasman taraftarı kararı! GS taraftarı bu habere çok sevinecek