ATA AÖF güz yarıyılı ara sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler final sınavı tarihlerine çevrildi. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi yarıyıl sonu sınav tarihleri akademik takvim ile birlikte belli oldu. Ara sınavlarda olduğu gibi final sınavları da üç oturum şeklinde düzenlenecek. ATA AÖF final sınavı tercihleri 12 Aralık’ta sona erdi. Peki, ATA AÖF final sınavları ne zaman?
ATA AÖF final sınavı ne zaman?
2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi yarıyıl sonu final sınavları 13-14 Ocak tarihlerinde yapılacak. Sabah oturumları saat 09.30'da, öğlen oturumları ise saat 14.00'te yapılacak.
ATA AÖF online mı, yüz yüze mi olacak?
ATA AÖF final sınavlarının yüz yüze yapılması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin aksi bir açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecek.
ATA AÖF final geçme notu kaç olmalı?
ATA AÖF final sınavları dönem sonu ortalamasına %70 etki edecek. Adayların vize ve final ortalamasının en düşük 35 olması gerekiyor.
2023-2024 ATA AÖF AKADEMİK TAKVİMİ (GÜZ-BAHAR)
I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 09.30
I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00
I.Oturum 27 Nisan 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 27 Nisan 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 28 Nisan 2024 Saat: 09.30
I.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 02 Haziran 2024 Saat: 15.00
I.Oturum 27 Temmuz 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 27 Temmuz 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 28 Temmuz 2024 Saat: 15.00