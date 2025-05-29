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ATA AÖF final sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav takvimi

ATA AÖF final sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav takvimi

16:2229/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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ATA AÖF SINAV TARİHLERİ
ATA AÖF SINAV TARİHLERİ

ATA AÖF final sınav giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler sınav belgelerini Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden alabilecek. ATA AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu final sınavı 31 Mayıs-1 Haziran'da da üç oturumda yapılacak. İşte ATA AÖF bahar dönemi sınav tarihleri.

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri 2024-2025 eğitim döneminin son günlerinde gözler final sınavları tarihlerine çevrildi. ATA AÖF final sınavları üç oturumda gerçekleşecek.

ATA AÖF final sınavları ne zaman Sınav saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

ATA AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavı tarihleri şu şekilde:

I.Oturum 31 Mayıs 2025 Saat 09.30

II.Oturum 31 Mayıs 2025 Saat 14.00

III.Oturum 01 Haziran 2025 Saat 15.00

2025 ATA AÖF Bahar Dönemi Dönem Sınav tarihleri

2025 ATA AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu yani Final Sınavı 31 Mayıs-1 Haziran'da, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 5-6 Temmuz'da, üç ders sınavı 10 Ağustos'ta gerçekleşecek.



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