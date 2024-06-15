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AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınav yerleri ve giriş belgeleri açıklandı mı?

"AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınavları için geri sayım sürüyor. Takvime göre, AUZEF bahar dönemi final sınavları haziran ayında gerçekleştirilecek. Peki AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınav yerleri ve giriş belgeleri açıklandı mı?

11:15 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
AUZEF bahar dönemi sınav takvimi
AUZEF bahar dönemi sınav takvimi

"AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınav yerleri ve giriş belgeleri açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınav takvimi belli oldu. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme sınavları (final) 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınav yerleri ve giriş belgeleri açıklandı mı?

Final tarihinin DGS ile çakışması nedeniyle, 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek olan 3. oturum,saat 15.00 da başlayacak.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

AUZEF sınav giriş belgelerinin sınav gününden 7 gün önce 24 Haziran 2024 tarihinde duyurulması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntülenebilecek.

#AUZEF
#auzef sınav giriş belgesi
#auzef telafi sınavı
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