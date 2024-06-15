"AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınav yerleri ve giriş belgeleri açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınav takvimi belli oldu. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme sınavları (final) 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınav yerleri ve giriş belgeleri açıklandı mı?