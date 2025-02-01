İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi final sınavları 28-29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu sınavlara katılamayan ya da bekledikleri başarıyı elde edemeyen öğrenciler için gözler şimdi AUZEF bütünleme sınavına çevrildi. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak olan bitirme sınavına (final) herhangi bir sebeple giremeyenler, 01 Şubat - 02 Şubat 2025 tarihindeki bütünleme sınavına (telafi) girebilir.

SONUÇLAR VE TELAFİ SÜRECİ

Bütünleme sınavı, öğrencilerin final sınavlarında başarılı olamadıkları dersler için önemli bir telafi şansı sağlar. 01-02 Şubat 2025 tarihleri arasındaki bütünleme sınavları, öğrencilerin dersleri geçmek için son fırsatıdır. Bu süreçte başarılı olamayan öğrenciler için ise daha ileri tarihlerdeki sınavlar ve ders tekrarları gündeme gelebilir.

SINAV DEĞERLENDİRME

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav (vize) sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.







