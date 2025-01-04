İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavı oturumları ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?