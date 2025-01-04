İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavı oturumları ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Yapılacak değerlendirmenin ardından AUZEF final sınav sonuçları ilan edilecek. Peki, AUZEF final (bitirme) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavı oturumları ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti.
AUZEF SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
AUZEF final sınavı sonuçları açıklandığında adaylar sınav sonuçlarına kurumun internet sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile erişebilecek.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak olan bitirme sınavına (final) herhangi bir sebeple giremeyenler, 01 Şubat - 02 Şubat 2025 tarihindeki bütünleme sınavına (telafi) girebilir.