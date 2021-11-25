Özgün AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sonuç sorgulama ekranı
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AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sonuç sorgulama ekranı!

İstanbul Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencileri AUZEF vize sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. AUZEF güz dönemi ara sınavlarına katılan binlerce öğrenci sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AUZEF sınav sonuç ekranı açıldı mı? AUZEF ara (vize) sınavlarının sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sonuç sorgulama ekranı!
auzef

AUZEF ara sınav sonuçları sorgulanıyor. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler 13-14 Kasım’da yüz yüze olacak şekilde sınavlarına girdiler. Sınava katılan öğrenciler AUZEF sınav sonuçlarını merakla bekliyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite yönetiminden sınav sonuçları ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Ancak, geçtiğimiz dönemlerde 1 hafta içerisinde açıklanması dolayısıyla bu dönem de sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): 18 - 19 Aralık 2021

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): 22 - 23 Ocak 2022

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