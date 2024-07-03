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AUZEF Telafi (Bütünleme) sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak 2024?

AUZEF akademik takvimine göre 2023-2024 yılı sınav tarihlerine göre telafi sınav tarihi merak kazandı. Öğrenciler ise final sınavı ardından bütünleme yani telafi sınav uygulamalarına yöneldi. Öne çıkan soru ise; AUZEF bütünleme (telafi) sınavı ne zaman?

15:55 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
AUZEF
AUZEF

İstanbul Üniversitesi açıköğretim AUZEF bahar dönemi bütünleme sınavlarına sayılı zaman kaldı. İki gün düzenlenecek olan AUZEF telafi sınavları 2024 ne zaman olacak. Sınav merkezi tercihleri son bulan 2024 AUZEF bütünlemesi tarihi...

AUZEF telafi sınavı ne zaman yapılacak 2024?

AUZEF Yarıyıl Sonu (bütünleme) 3-4 Ağustos 2024 tarihlerinde uygulanacak. Öğrencilerin telafi (bütünleme) sınavına girebilmeleri için ayrıca başvuru yapmalarına gerek yoktur. Başarısız (FF) ve koşullu başarılı (DD, DC) derslerden kalan öğrenciler, bu sınavlara katılabilecekler.

AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman yapılacak?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 14 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

AUZEF telafi sınavına kimler giriyor?

Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.

Koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler bu derslerden Bütünleme sınavına girer ve sınavda başarısız olur (FF) ise ders harf notu son girdiği sınava göre belirlenir ve FF olarak kalır.

Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlememelidir.

Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler, bitirme sınavından sonra koşullu başarılı oldukları (DD) ve (DC) harf notları için Bütünleme sınavına giremez.



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