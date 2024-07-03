3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında alınan ALES başvuru işlemleri ardından ALES sınav tarihi ve ALES sınav yerleri araştırılmaya başladı. Peki, ALES sınav yerleri belli oldu mu? ALES/2 sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak?

Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez.