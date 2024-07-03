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ALES/2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 ikinci ALES sınav yeri sorgulama ekranı

Yılın 2. ALES sınavına katılacaklar, ALES sınav giriş belgesi ne zaman, nasıl alınır araştırmasına başladı. Haziran ayında başvuruları gerçekleşecek ALES sınavı temmuz ayında organize edilecek. Adaylar ALES sınav giriş belgesini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alacaklar. Peki, ALES/2 sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 ikinci ALES sınav yeri sorgulama ekranı

09:18 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
ALES sınav giriş belgesi
ALES sınav giriş belgesi

3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında alınan ALES başvuru işlemleri ardından ALES sınav tarihi ve ALES sınav yerleri araştırılmaya başladı. Peki, ALES sınav yerleri belli oldu mu? ALES/2 sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak?

ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ALES sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Sınavdan 10 gün önce yayınlanması bekleniyor.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sonuçları 16 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.



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#ales sınav yerleri
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