AUZEF
AUZEF final sınavları nasıl olacak, online mı yüz yüze mi, 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak gibi soruları gündemdeki yerini koruyor. Bahar dönemi ara sınav sonuçları 11 Mayıs'ta açıklandı ve gözler final sınavlarında. İşte detaylar
AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN, ONLİNE MI?
2022-2023 Bahar dönemi bitirme sınavları çevrimiçi düzenlenecek. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, ''İstanbul Üniversitesi Senatosu’nda alınan karar gereğince AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) ve telafi (bütünleme) sınavları çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.'' ifadeleri yer aldı.
AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
İstanbul Üniversitesi tarafından auzefu.istanbul.edu.tr adresinden yayınlanan sınav takvmine göre yarıyıl sonu bitirme sınavları 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yayınlanan takvim ise şu şekilde;
Yarıyıl sonu (bitirme sınavları) 10-11 Haziran 2023
Yarıyıl sonu (telafi sınavları ) 22-23 Temmuz 2023
Mezuniyete üç ders sınavları 2 Eylül 2023