KPSS Lisans, ÖABT ve Alan Bilgisi başvuru ekranı erişime açıldı. KPSS başvuru kılavuzu 2023 de ÖSYM tarafından yayınlandı. 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları 16 Mayıs'ta alınmaya başladı. KPSS Lisans sınavı başvuru tarihi ve ücreti adaylar tarafından sorgulanıyor. KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya, ne kadar yatırılıyor? İşte detaylar...