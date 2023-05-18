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AUZEF final sınavı ne zaman, online mı olacak? İstanbul Üniversitesi kararını duyurdu…

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi bitirme sınav tarihleri açıklandı. AUZEF’ten yapılan açıklamada sınavların tarihi ve yapılış şekli ilan edildi. Bahar dönemi bitirme sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınavların nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF bahar dönemi final sınavları online mı yüz yüze mi? İşte detaylar

08:40 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AUZEF

AUZEF

AUZEF final sınavları nasıl olacak, online mı yüz yüze mi, 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak gibi soruları gündemdeki yerini koruyor. Bahar dönemi ara sınav sonuçları 11 Mayıs'ta açıklandı ve gözler final sınavlarında. İşte detaylar

AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN, ONLİNE MI?

2022-2023 Bahar dönemi bitirme sınavları çevrimiçi düzenlenecek. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, ''İstanbul Üniversitesi Senatosu’nda alınan karar gereğince AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) ve telafi (bütünleme) sınavları çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi tarafından auzefu.istanbul.edu.tr adresinden yayınlanan sınav takvmine göre yarıyıl sonu bitirme sınavları 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yayınlanan takvim ise şu şekilde;

Yarıyıl sonu (bitirme sınavları) 10-11 Haziran 2023

Yarıyıl sonu (telafi sınavları ) 22-23 Temmuz 2023

Mezuniyete üç ders sınavları 2 Eylül 2023



#auzef
#auzef final
#istanbul üniversitesi
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