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2023 KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS Lisans, ÖABT ve Alan Bilgisi başvuru ekranı erişime açıldı. KPSS başvuru kılavuzu 2023 de ÖSYM tarafından yayınlandı. 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları 16 Mayıs'ta alınmaya başladı. KPSS Lisans sınavı başvuru tarihi ve ücreti adaylar tarafından sorgulanıyor. KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya, ne kadar yatırılıyor? İşte detaylar...

12:03 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
KPSS başvuru ücreti

KPSS başvuru ücreti

2023 KPSS başvuruları başladı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için başvurular bugün ÖSYM AİS adresinden alınabiliyor. Peki, 2023 KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi başvurusu nasıl yapılır?

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 150,00 TL

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS sınavına başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleşecek. Ödemeler başvuru sırasında internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ sayfasından işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

2023 KPSS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)

Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da,

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak" ifadeleri ile KPSS tarihini duyurdu.



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2023 KPSS başvuru ücreti ne kadar?