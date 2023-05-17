KPSS Lisans, ÖABT ve Alan Bilgisi başvuru ekranı erişime açıldı. KPSS başvuru kılavuzu 2023 de ÖSYM tarafından yayınlandı. 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları 16 Mayıs'ta alınmaya başladı. KPSS Lisans sınavı başvuru tarihi ve ücreti adaylar tarafından sorgulanıyor ÖSYM'den gelecek duyuru ile başvurular AİS ekranı üzerinden yapılacak. KPSS A grubu Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri ve ÖABT oturumlarına katılım sağlayacak adaylar için başvuru ücreti de ÖSYM KPSS başvuru kılavuzunda yer aldı.