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2023 KPSS A Grubu Alan Bilgisi ve Öğretmenlik başvuru tarihleri

KPSS başvuru tarihleri araştırmaları hız kazandı. Kamuda memur olma hayaliyle sınava katılım sağlayacak olan adaylar, Temmuz ayında Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sınavlarına katılacak. Adaylar KPSS Lisans başvurularını 16 ile 29 Mayıs günleri arasında gerçekleştirebilecekler.

09:15 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
KPSS başvuru tarihi

KPSS başvuru tarihi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları kılavuzun paylaşılması ardından başladı. Adaylar, ÖSYM AİS adresi üzerinden lisans, alan bilgisi ve ÖABT başvurularını yapabiliyor. İşlemlerin tamamlanması ve geçerli olabilmesi için 2023 KPSS başvuru ücretinin belirtilen bankalara yatırılması gerekiyor. Peki, KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi başvuruları ne zaman bitiyor?

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2023

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı için başvurular, 16 Mayıs Salı günü başlayacak. 29 Mayıs Pazartesi günü, saat 23.59'a kadar yapılabilecek başvuruların ardından adaylar, 23 Temmuz Pazar günü KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavına, 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde ise KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınavına katılacak.

KPSS A GRUBU ÖĞRETMENLİK GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile Alan Bilgisi geç başvuruları ise 6 Haziran Salı günü başlayacak. Geç başvuru yapmak isteyen adaylar, 7 Haziran Çarşamba günü, saat 23.59'a kadar başvurularını tamamlamak zorundadır.

KPSS A GRUBU ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sitesindeki takvime göre, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları, 25 Ağustos 2023 Cuma günü belli olacak.



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2023 KPSS lisans başvuru kılavuzu yayınlandı