2023 KPSS sınavı
Deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvuru ücreti alınacak mı?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy deprem bölgesindeki adaylardan başvuru ücreti alınmayacağını duyurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklaması şöyle: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün il/ilçesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS’de katılacakları oturumlar için Sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız.
2023 KPSS başvuru ücreti ne kadar?
2023 KPSS başvuru kılavuzu, ÖSYM tarafından henüz yayınlamadı. KPSS başvuru kılavuzunun erişime açılmasıyla beraber başvuru ücreti de netlik kazanacak. Geçtiğimiz KPSS başvuru ücretleri şöyleydi:
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu: 115,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 80,00 TL
ÖABT: 115,00 TL
KPSS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?
- Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),
- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),
- Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),
- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler,
- ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),
- İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı,
- Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç),
- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
2023 KPSS başvuruları ne zaman?
KPSS başvuru tarihleri, 2023 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre; 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.
2023 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Bakanı Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersoy açıklamasında, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihleri açıkladı. İşte ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 KPSS sınav takvimi;
- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.
- Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.
- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.
- KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.