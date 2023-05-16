KPSS başvurusu ÖSYM AİS ekranı üzerinde başladı. Kamuda memur olarak görev almak isteyenler kendi branşlarına göre sınavları tamamlayacak. Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sınavı için geri sayım başladı. Temmuz ayında gerçekleşecek sınav öncesi KPSS başvuru ücreti 2023 ne kadar, kılavuzu yayımlandı mı soruları yanıt arıyor.

2023 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ: BUGÜN BAŞLIYOR!

2023 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri belli oldu.

Takvime göre, lisans mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı başvuruları 16 Mayıs 2023 Salı günü başlayacak ve 29 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek.

İlk başvuruyu kaçıran memur adayları, geç başvurudan yararlanabilecek. KPSS geç başvuruları ise 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları bu yıl yapılmadığından başvuru işlemleri önümüzdeki yıl yapılacak.

2023 LİSANS KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor. KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor.

Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.

2023 KPSS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)

Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da,

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak" ifadeleri ile KPSS tarihini duyurdu.

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS YAPILACAK MI?

KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları son olarak geçtiğimiz yıl düzenlendi. Lise ve ön lisans mezunlarına yönelik sınav 2024 yılında organize edilecek.

KPSS SORU SAYISI VE SINAV SÜRELERİ

KPSS Genel Yetenek-Eğitim Bilimleri sınavı 120 soru 130 dakika,

Eğitim Bilimleri oturumu 80 soru 100 dakika,

Alan Bilgisi (İşletme, Muhasebe, İstatistik, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) sınavlarında 40 soru 50 dakika verilecek.

Ayrıca İstatistik oturumu 60 dakika sürecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ( İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi) 75 soru 120 dakika sürecek.







