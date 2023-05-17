|
Özgün

2023 KPSS lisans başvuru kılavuzu yayınlandı

KPSS Lisans, ÖABT ve Alan Bilgisi başvuru ekranı erişime açıldı. KPSS başvuru kılavuzu 2023 de ÖSYM tarafından yayınlandı. 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları 16 Mayıs'ta alınmaya başladı. KPSS Lisans sınavı başvuru tarihi ve ücreti adaylar tarafından sorgulanıyor ÖSYM'den gelecek duyuru ile başvurular AİS ekranı üzerinden yapılacak. KPSS A grubu Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri ve ÖABT oturumlarına katılım sağlayacak adaylar için başvuru ücreti de ÖSYM KPSS başvuru kılavuzunda yer aldı.

10:34 . 17/05/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
KPSS başvuru kılavuzu

KPSS başvuru kılavuzu

KPSS başvuru işlemleri, 16 Mayıs günü başvuru kılavuzu yayımlanmasıyla başladı, 29 Mayıs tarihine kadar ÖSYM sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri ve KPSS ÖABT için başvuru ücreti 150 lira, KPSS Alan Bilgisi için başvuru ücreti 100 lira olarak belirlendi ancak deprem bölgesinde gerçekleştirilecek KPSS oturumlarında başvuru ücreti alınmayacağını açıklandı.

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 23 Temmuz 2023 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu ise 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 16 Mayıs 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

KPSS başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınacak.

Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlayacak.

KPSS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2023 KPSS lisans başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin başvuru kılavuzunun yayınlamasıyla KPSS başvuru ücreti de belli oldu.

SINAV ÜCRETLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 150,00 TL.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 100,00 TL.

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 150,00 TL.



#kpss başvuru
#kpss kılavuzu
#ösym
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 KPSS lisans başvuru kılavuzu yayınlandı