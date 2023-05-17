KPSS başvuru işlemleri, 16 Mayıs günü başvuru kılavuzu yayımlanmasıyla başladı, 29 Mayıs tarihine kadar ÖSYM sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri ve KPSS ÖABT için başvuru ücreti 150 lira, KPSS Alan Bilgisi için başvuru ücreti 100 lira olarak belirlendi ancak deprem bölgesinde gerçekleştirilecek KPSS oturumlarında başvuru ücreti alınmayacağını açıklandı.

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 23 Temmuz 2023 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu ise 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 16 Mayıs 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

KPSS başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınacak.

Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlayacak.

KPSS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2023 KPSS lisans başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin başvuru kılavuzunun yayınlamasıyla KPSS başvuru ücreti de belli oldu.

SINAV ÜCRETLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 150,00 TL.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 100,00 TL.

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 150,00 TL.







