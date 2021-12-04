AÖL online sınav giriş ekranı nasıl açılır? AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI SORGULAMA

Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavları bugün itibariyle başladı. AÖL’ye kayıtlı öğrenciler, online olarak yapılan sınavlara katılım gösteriyor. Sınava katılan adaylar, AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

4 Aralık'ta başlayan 2021-2022 AÖL 1. dönem sınavı 10 Aralık'ta sona erecek.

AÖL sınavları bu hafta sonu online olarak düzenlenecek. Sorular çoktan seçmeli, dört seçenekli olacak ve her sınav için 25 dk. süre verilecek. Cevaplanan soruya geri dönüş yapılamayacak.

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI SORGULAMA

AÖL sınav girişleri internet sitesindeki öğrenci girişinden gerçekleştirilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sonuçların bu tarih sonrası 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Buna göre AÖL sonuçları Aralık ayı içerisinde erişime açılacak.

AÖL sonuçları, MEB'in sayfasından açıklanacak.