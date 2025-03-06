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AUZEF kayıt yenileme son tarih yaklaşıyor! Kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

AUZEF kayıt yenileme son tarih yaklaşıyor! Kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

13:006/03/2025, Perşembe
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AUZEF
AUZEF

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi kayıt yenileme süreci devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025 bahar dönemi için kayıt yenileme sürecini uzattığını duyurdu. Peki, AUZEF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

AUZEF kayıt yenileme ve AUZEF 2025 sınav takvimi araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ekranı öğrencilerin erişimine açıldı. İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri İÜ Aksis ekranını sorguluyor. Öğrenciler AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ne zaman son öğrenmek istiyor. Peki, AUZEF kayıt yenileme ne zaman sona eriyor? AUZEF kayıt yenileme tarihleri neler?

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN SONA ERECEK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 9 Mart 2025 saat 23:59'a kadar devam edecektir.

KAYIT YENİLEME NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.

Referans numaranızı almak için https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

AKSİS otomasyon sistemine https://auzef.istanbul.edu.tr/ giriş yaptıktan sonra "Harç Bilgileri" kısmından "Referans Numarası" na ulaşabilirsiniz.

Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM'lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" butonunu tıklayınız.

2025 AUZEF SINAV TAKVİMİ

Bahar dönemi

Vize: 12-13 Nisan 2025

Final: 31 Mayıs-1 Haziran 2025

Telafi: 12-13 Temmuz 2025

Mezuniyet üç ders sınavı: 6 Eylül 2025



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