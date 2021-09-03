Özgün AUZEF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? AUZEF ikinci üniversite kayıt ekranı
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AUZEF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? AUZEF ikinci üniversite kayıt ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), ikinci üniversite programına kayıt olmak isteyen öğrencilerin başvurularının nasıl yapılacağı merak ediliyor. 16 Eylül'e kadar devam eden AUZEF ikinci üniversite kayıtlarının nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki, AUZEF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? AUZEF 2021 ikinci üniversite kayıtları hakkında merak edilenler haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
AUZEF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? AUZEF ikinci üniversite kayıt ekranı
auzef

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kala İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıtlarının nasıl yapılacağı merak konusu oldu.

Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, ''İkinci üniversite kayıtları nasıl yapılır?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Üniversitelerde halen öğrenci olan veya bu programlardan mezun olanlar önlisans öğrencileri/mezunları yalnızca önlisans programlarına, lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına ikinci üniversite için başvuru yapabiliyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ikinci üniversite programına kayıt olmak isteyen öğrencilerin başvurularının ne zaman alınacağı, başvuruların hangi adresten ve nasıl yapılacağı, programa kimlerin katılabileceği belli oldu. Başvurular ''basvuru.istanbul.edu.tr'' adresinden gerçekleştirilecek.

Hesap aktivasyon işlemi tamamlanır. Aynı sisteme giriş yapılarak bilgi güncelleme ve tercih işlemleri gerçekleştirilir. Fakülte onayından sonra harç ücreti yatırılarak kayıt tamamlanır.

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?

AUZEF ikinci üniversite programları lisan ve ön lisans programları için yatırılması gereken kayıt ücreti 400 lira olarak belirlendi.

AUZEF HARÇ ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Kayıt yenileme tarihleri içerisinde AKSİS sistemi üzerinde yer alan referans numarası ile materyal / katkı / öğrenim ücreti miktarına göre ödeme gerçekleştirilmelidir.

AUZEF harç demenizi HalkBank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS sistemi üzerinden online yapabilirsiniz.

Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" butonunu tıklayınız. Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak online ödeme işlemini yapabilirsiniz.

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), ikinci üniversite programına kayıt olmak isteyen öğrencilerin başvurularının 16 Ağustos - 16 Eylül 2021 tarihlerinde alınacağı duyuruldu.

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