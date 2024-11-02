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AUZEF ara sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi vize PDF soru ve cevap anahtarı

AUZEF ara sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi vize PDF soru ve cevap anahtarı

14:552/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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AUZEF
AUZEF

AUZEF ara sınavları ise 2 Kasım 2024 tarihinde başladı ve toplamda üç oturumda gerçekleştirilecek. Sınavlara katılan öğrenciler, soru ve cevapların ne zaman açıklanacağı konusunda merak kazandı. AUZEF ara sınav soru ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi vize PDF soru ve cevap anahtarı...

AUZEF güz dönemi ara sınavları üç oturumda tamamlanacak. Öte yandan ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70 olacak. Cevap anahtarlarını kontrol ederek alacakları notları takip etmek isteyenler, Üniversite duyurusunu bekliyor.

AUZEF ara sınav soru ve cevapları yayınlandı mı?

AUZEF soruları ve cevap anahtarlarının, sınav tarihinden itibaren 1 hafta içinde yayımlanması bekleniyor.

Sınav sonuçlarının ise 2 hafta içinde ilan edilmesi planlanıyor.

AUZEF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar AKSİS' e aktarılır. Vize ve final sınavlarının ikisi de açıklandıktan sonra notlar AKSİS' e harf notu olarak işlenir.



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