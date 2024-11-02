İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi yeni dönem heyecanı sürüyor. 2024-2025 eğitim- öğretim yılına kısa bir süre kala AUZEF kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri tarihleri açıklandı. Üniversite tarafından AUZEF 2024-2025 Güz Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Peki, AUZEF kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri ne zaman, nasıl yapılacak?AUZEF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? İşte ayrıntılı bilgiler...