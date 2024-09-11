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AUZEF kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri ne zaman yapılacak? 2024 AUZEF takvimi

15:21 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi yeni dönem heyecanı sürüyor. 2024-2025 eğitim- öğretim yılına kısa bir süre kala AUZEF kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri tarihleri açıklandı. Üniversite tarafından AUZEF 2024-2025 Güz Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Peki, AUZEF kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri ne zaman, nasıl yapılacak?AUZEF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? İşte ayrıntılı bilgiler...

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İstanbul Üniversitesi AUZEF programında eğitim alan öğrenciler, güz dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi tarihlerini araştırıyor.

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AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?


Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini 2-29 Eylül tarihleri arasında tamamlayacak.

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AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?


Kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak için öncelikle dönem ücretinin ödenmesi gerekiyor. Dönem ücretini ödeyen kişiler, AUZEF internet sitesine giriş yapıp ders seçim işlemlerini tamamlayarak kayıt yenilemelerini yapmış olur.

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AUZEF DERS SEÇİM TARİHLERİ 2024-2025


AUZEF öğrencileri, ders seçim işlemleri 20 Eylül-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek.



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AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?


İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi web sitesinde yayımlanan takvime göre; sınavsız ikinci üniversite başvuruları

27 Temmuz-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.


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