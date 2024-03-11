Aydın'da Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Aydın akşam ezanı, akşam namazı ve Aydın namaz vakitleri haberimizde.

Aydın iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

Aydın imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Aydın namaz vakitleri ve Aydın imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor 2024?

Bu yıl Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. İlk gün olan Pazartesi, Müslümanlar için iftar saatlerini bekleyeceği heyecan dolu bir gün olacak. Oruç ibadeti, 9 Nisan Salı gününe kadar devam edecek, bu süre içinde Müslümanlar tuttukları oruçlarla manevi bir arınma sürecinden geçecekler.

İlk iftar ne zaman 2024?

2024 yılının Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar günü, yatsı namazını müteakiben camilerde kılınacak.

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

Aydın'da ilk iftar saat kaçta 2024?

Aydın'da Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 19:00'da akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

Aydın'da ilk teravih namazı ne zaman 2024?

Aydın'da 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 20:15'de okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?

2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, 2/85). Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).

Aydın'ın Tarihi

Aydın, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren Karya, Lidya, Pers, Roma ve Bizans gibi çeşitli medeniyetlerin izlerini taşır. Özellikle Aydın'ın içinde bulunduğu çevre, tarihi öneme sahip antik kentlerle doludur. Osmanlı döneminde de önemli bir idari merkez olmuştur.

Aydın'ın Coğrafi Konumu

Aydın, Türkiye'nin batı kesiminde, Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde yer alır. Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa gibi önemli şehirlerle komşudur. Ege Denizi'ne kıyısı olan Aydın, sahip olduğu Akdeniz iklimiyle turizm açısından da önemli bir potansiyele sahiptir.

Aydın'ın Nüfusu

Aydın, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biridir ve nüfusu sürekli olarak artış göstermektedir. 2022 itibarıyla nüfusu 1.2 milyon civarındadır. Şehir, tarım, sanayi, turizm ve ticaret gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Aydın'ın Posta Kodu

Aydın'ın posta kodları, şehrin farklı ilçelerine ve semtlerine göre değişiklik gösterir. Örneğin, Merkez ilçesinin posta kodu 090XX iken, Didim ilçesinin posta kodu 092XX'dir. Aydın'ın farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.







