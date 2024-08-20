|
Özgün

Balıkta yeni sezon başlıyor! 2024 balık avlama yasağının sona ereceği tarih belli oldu

4,5 aylık av yasağı dönemi 15 Nisan tarihinde başlamıştı. Balıkçılar tarafından balık sezonunun başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Denizlerde av yasağı 1 Eylül 2024 tarihinde sonlanacağı açıklandı.

14:51 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Balık sezonu
Balık sezonu

1 Eylül’de başlayacak balık av sezonu için hazırlıklar sürerken, denizlerde özellikle palamut balığının görüntüsü umutları artırdı.

Balık sezonu hangi balıkla açılış yapacak?

Geçen sezon tezgâhlarda kısıtlı miktarda yerini alan palamut, bu sezonki görüntüsüyle, bol olacağı yönünde umutları artırırken, istavritin de boyut olarak iyi durumda olduğu kaydedildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, hem palamut hem de istavritin görüntüsünün umut verici olduğunu belirterek, “Numune olarak hemen hemen her yerde bizi tatmin edecek şekilde palamut görüntüsü var. İstavrit de boyut olarak iyi, inşallah av verir bereketli olur” dedi.

Palamutun av için belirlenen boyuta ulaştığını kaydeden Mutlu, “Şu anda balık 32-34 cm. Bizim balıkçının tabir ettiği boyuta ulaştı. Numune olarak hemen hemen her yerde bizi tatmin edecek şekilde palamut görüntüsü var. İstavritte boyut olarak iyi inşallah, av verir bereketli olur. Bilim adamı değiliz bilim adamlarına saygımız var. İklim çok önemli hava şartları çok önemli. Şu anda ortam, balık havyarını tutturması için müsait. Müsait olduğu için de şu anda denizde iki üç çeşit palamut var. Küçük, orta, büyük boyutu da var. Her yerde görülen numune güzel inşallah av verecek balıkçımız vatandaşa bol bol balık yedirecek düşüncemiz dileğimiz bu yönde” diye konuştu.



#balık
#balık sezonu
#avlanma yasağı
40 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? Bekçilik yaş, boy başvuru şartları neler, değişti mi?