Ramazan Bayramı tatili dolasıyla banka çalışma saatleri gündeme geliyor. Para çekme ve yatırma gibi banka gişelerinde işlemleri olan vatandaşlar bugün bankalar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Bankalar 9 Nisan Salı günü Arefe günü dolasıyla yarım gün çalışacak. Bankaların tatili arefe gününde öğleden sonra başlayacak. Peki Bugün bankalar açık mı?

9 NİSAN SALI (BUGÜN) BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı tatili süresinin 9 güne uzatılması ile birlikte Pazartesi ve Salı günleri de kamu çalışanları için idari izin kapsamına alındı. 9 Nisan Salı günü ise Arefe günü yarım gün banka şubeleri açık olacak. Bayram süresince kapalı olacak olan banka şubeleri 15 Nisan Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacak.

EFT HAVALE VE FAST İŞLEMLERİ ÜCRETSİZ OLACAK MI?

8 Nisan (Bugün) bankaların cep şubeleri üzerinden yapılan işlemler normal zaman diliminde ücret kesmeden gerçekleştiriliyorsa 8 Nisan mesai saatleri içerisinde ve 9 Nisan 13:00'e kadar aynı şekilde yapılabilecek.

FAST işlemleri ise her gün ve her saat diliminde para aktarım imkanı sunmaya devam edecek. Ancak FAST işlemlerinde tatil süresinde ücret alınması bekleniyor.

8-9 NİSAN NOTERLER KAPALI MI?

Ramazan Bayramı tatili süresi boyunca noterler kapalı olacak. Alım ve satım işlemi yapacaklar için 8-9 Nisan tarihinde noterlerin çalışma durumu netlik kazandı. Noterler, Adalet Bakanlığı ile eşgüdümlü çalıştığı için çalışma durumları benzerlik gösteriyor. Noterler 8 Nisan Pazartesi günü açık olurken Salı günü yarım gün açık olacak.







