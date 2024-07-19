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İnternet kullanıcıları erişimde sorun yaşıyor! Bankalar çalışıyor mu, internet bankacılığınde erişim sorunu düzeldi mi?

Dünya genelinde yazılım sistemlerinde önemli bir arıza yaşanıyor. Bankalar ve hastanelerde de büyük kesintiler yaşanıyor. Sistemde arıza yaşayan bankaların kullanıcıları bankalarda erişim sorununun düzelip düzelmediğini araştırıyor. Bankalar çalışıyor mu, internet bankacılığında erişim sorunu düzeldi mi? İşte detaylar...

16:35 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Banka
Banka

Ortaya çıkan mavi ekranlar, birçok havalimanı ve bankanın çökmesine neden oldu. Türkiye'de de bazı banka sistemleri, havayolu ve hastane sistemlerinde de aksaklık yaşandı. Peki, bankalarda son durum ne?

BAKAN URALOĞLU SON DURUMU PAYLAŞTI!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde: "İlgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. Buradaki aksaklıkların önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur. Bunun tekerrür etmemesi için gerekli önlemleri planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. Bir siber saldırı söz konusu değildir."

Siber güvenlik devi CrowdStrike'in sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük bir kesinti yaşanıyor.

CrowdStrike, dünya çapında yaşanan teknik aksaklıklara neden olan sorunu tespit ettiklerini ve kullanıcılara sorunun çözümü için "geçici" bir çözüm geliştirdiklerini duyurdu.

DENİZBANK'DAN ERİŞİM SORUNU AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada; "Değerli Müşterilerimiz,

Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır. Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.



#banka
#banka erişim sorunu
#internet erişimi
#internet bankacılığı
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