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Basketbol fikstür çekimi ne zaman? Erkekler basketbol 2021-2022 sezon fikstür çekimi tarihi

Yeni sezon fikstür çekimleri sporseverler tarafından merak ediliyor. Basketbol Süer Lig'de 2021-2022 sezon fikstür çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. TFF ING Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Erkekler basketbol fikstür çekiminin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, Basketbol fikstür çekimi ne zaman? Erkekler basketbol 2021-2022 sezon fikstür çekimi tarihi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Basketbol fikstür çekimi ne zaman? Erkekler basketbol 2021-2022 sezon fikstür çekimi tarihi
basketbol

ING Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Erkekler Federasyon Kupası’nda 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi, 20 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde 2021-2022 sezonunun maç programları ile Erkekler Federasyon Kupası eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimleri, 20 Ağustos Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecektir." denildi.

Açıklamada, "ING Basketbol Süper Ligi için kura çekimi saat 11.00’de, Türkiye Basketbol 1. Ligi için ise saat 13.30’da başlayacaktır. Erkekler Federasyon Kupası eşleşmeleri de Türkiye Basketbol Ligi kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte belirlenecektir." ifadeleri kullanıldı.

FİKSTÜR NE DEMEK?

Yarışma veya karşılaşmaların zamanını ve sırasını belirleyen çizelgedir.

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