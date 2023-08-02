Bayern Münih yeni sezona hazırlık kapsamında Japonya J1 Lig ekiplerinden Kawasaki Frontale ile karşılaştı. Eski Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae’ninde forma giydiği maçta Bayern Münih maçtan 1-0 galip ayrıldı. Gol dakika 57’de Josip Stanisic’ten geldi. Kawasaki Frontale - Bayern Münih maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.