Bayern Münih - Liverpool Canlı Skor
Bayern Münih yeni sezon hazırlıkları kapsamında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile karşılaşacak. Bayern Münih - Liverpool maçının yayın bilgisi, maç kadroları ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BAYERN MÜNİH - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
BAYERN MÜNİH - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Bayern Münih - Liverpool maçı
bugün saat 14.30
’da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
BAYERN MÜNİH - LİVERPOOL MAÇI CANLI SKOR
BAYERN MÜNİH - LİVERPOOL MAÇI CANLI SKOR
#Bayern Münih
#Liverpool
#canlı skor
1 saat önce