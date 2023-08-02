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Bayern Münih - Liverpool Canlı Skor

Almanya Bundesliga son şampiyonu Bayern Münih İngiliz devi Liverpool ile hazırlık maçına çıkıyor. Karşılaşmaya dakikalar kala futbol tutkunları nefes kesecek maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Bayern Münih - Liverpool maç yayın bilgisi ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:16 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bayern Münih - Liverpool Canlı Skor

Bayern Münih - Liverpool Canlı Skor

Bayern Münih yeni sezon hazırlıkları kapsamında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile karşılaşacak. Bayern Münih - Liverpool maçının yayın bilgisi, maç kadroları ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAYERN MÜNİH - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Liverpool maçı
bugün saat 14.30
’da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

BAYERN MÜNİH - LİVERPOOL MAÇI CANLI SKOR



#Bayern Münih
#Liverpool
#canlı skor
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