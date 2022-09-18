Bayraktar Kızılelma son durum ne?

Baykar Bayraktar Kızılelma, Türkiye merkezli insansız hava aracı üreticisi Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden, turbofan motorlu ve stealth özelliklere sahip insansız savaş uçağıdır. Bayraktar Kızılelma'nın birinci prototipi ile yapılan ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde bulunan test alanında yapılan testi Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetti. Bugün başarıyla gerçekleştirilen motor entegrasyon testi ile Bayraktar Kızılelma ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış oldu.

Bayraktar Kızılelma

Bayraktar Kızılelma ne zaman uçacak?

Baykar'ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı projesinin test süreci, yer testleri ile devam edecek. Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunun 2023'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

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Bayraktar Kızılelma özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.

Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu Gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif rol alacak.

Bayraktar Kızılelma özellikleri neler?

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, bu özelliğiyle harp sahasında dengeleri değiştirecek.

Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'dan elde edilen tecrübelerle Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları devam eden insansız savaş uçağı, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak.

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Tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek Bayraktar Kızılelma'nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor.

Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan insansız savaş uçağı, planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

Genel özellikler (Kızılelma-A)

Mürettebat: Yok

Uzunluk: 14,7 metre (48 ft)

Yükseklik: 3,3 metre (11 ft)

Kanat açıklığı: 10 metre (33 ft)

Azami kalkış ağırlığı: 6.000 kilogram (13.000 lb)

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Faydalı yük kapasitesi: 1.500 kilogram (3.300 lb)

Güç kaynağı: 1 × Ivchenko-Progress AI-25TLT, artyakıcısız turbofan motor

Artyakıcı olmadan itki gücü: 1 × 16,86 kilonewton (3.790 lbf)

Performans

Seyir hızı: 0,6 Mach - 735 kilometre/saat (397 kn)

Maksimum hız: 0,9 Mach - 1.100 kilometre/saat (590 kn)

Muharebe yarıçapı: 500 deniz mili (930 km)

Operasyonel irtifa: 35.000 fit (11.000 m)

Maksimum irtifa: 45.000 fit (14.000 m)

Havada kalış süresi: 5 saat

Aviyonikler

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AESA Radar

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Silah Sistemleri

Silah istasyonları: Kızılelma, gövde içinde mühimmat taşıma kabiliyetine sahip olacaktır. Her kanat altında en az 3 mühimmat istasyonu olacağı da tahmin edilmektedir.

Füzeler

Havadan havaya füze

Bozdoğan

Gökdoğan

Havadan karaya füze

Cirit

TÜBİTAK-SAGE Bozok

SOM

Bombalar

MAM-C

MAM-L

MAM-T

Mk81

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Mk82

Mk83