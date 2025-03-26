Bayram tatili son günü ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı tatilinde tarih değişti

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Son dakika açıklamasını, bu akşam Emekçiler İle İftar Programı sonrasında yaptığı açıklama ile duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanlarının 2,3,4 Nisan tarihlerinde de idari izinli sayılacağını müjdeledi. 9 günlük bayram tatili 7 Nisan'da işbaşı yapılmasıyla sona erecek.





RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ SON GÜNÜ NE ZAMAN?

2025 Ramazan Bayramı tatili, uzatılmadan önce 1 Nisan'da sona erecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamasıyla bayram tatili 9 gün oldu. Buna göre, kamu çalışanları bayram tatili sonrasında 7 Nisan Pazartesi günü işbaşı yapacak.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAYRAM TATİLİ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak".





"Bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatillerin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin 2. ve 3. gün tatiline denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin bayramı aileleriyle birlikte huzurla idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günü de idari izin kapsamına aldık."















