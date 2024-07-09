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Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman 2024? 2024 EGM Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı...

"Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 2024 yılında yapılacak olan 10 bin bekçi alımı için adaylar, başvuru tarihleri ve şartlar konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan bu büyük alım, genç iş arayanlar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Peki Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman 2024? 2024 EGM Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı...

17:35 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Bekçi alımı başvuru ekranı 2024
Bekçi alımı başvuru ekranı 2024

"Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman 2024? EGM Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuru tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayının sonuna geldiğimiz dönemde bekçilik başvuru takvimi hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman 2024? 2024 EGM Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı...

BEKÇİ ALIMI 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için yapılan bir duyuru henüz yok, başvuru tarihi daha belli olmadı.

KİMLER BEKÇİ OLABİLİR, 2024 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bekçilik şartları ise şu şekilde listelenebilir:

T.C. vatandaşı olmak

• En az lise ya da dengi bir okuldan mezun olmak

• En az 1.67 cm boya sahip olmak

• BKİ 18 - 27 aralığında olmak

• Başvuru yapılan ilde en az 1 yıl süre ile ikamet ediyor olmak

• Askerlik görevini tamamlamış olmak

• 18 yaşını tamamlamış olmak

• Affa uğramış olsa dahi belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak

• Türk toplum kurallarına göre kötü tanınmamak

• Kamu haklarından mahkum olmamak

• Memuriyete engel bir durumu bulunmamak

• Silah taşımaya ya da silahlı görev yapmaya engel bir durumu olmamak

• Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği içerisinde yer alan şartları sağlamak

• Alkol, uyuşturucu madde... gibi kullanımlar nedeniyle tedavi görmemiş olmak

• Sağlık yönetmeliği haricinde bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak

• Terör örgütlerinin eylem ya da toplantılarına karışmamış, katılmamış ya da bunları desteklememiş olmak

• Siyasi parti ya da partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak

• Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

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Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman 2024? 2024 EGM Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı...