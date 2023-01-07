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Beşiktaş - Kasımpaşa Maç Kadrosu

Spor Toto Süper Lig’de 18. hafta heyecanı başlıyor. Bugün Beşiktaş evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Saat 19:00’de Vodafone Park’da oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Yardımcıları ise Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Sönmez olacak. Futbol severler her iki takımda da kimlerin oynayacağını merak ediyor. Beşiktaş - Kasımpaşa maçının kadro ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş - Kasımpaşa Maç Kadrosu
Beşiktaş - Kasımpaşa Maç Kadrosu

Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Beşiktaş ve Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Maç kadrolarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇ KADROLARI

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ

34 Mert Günok

88 Tayfur Bingöl

23 Welinton

3 Tayyip Talha Sanuç

25 Arthur Masuaku

15 Nathan Redmond

8 Salih Uçan

83 Gedson Fernandes

7 N'Koudou

9 Cenk Tosun

10 Wout Weghorst

KASIMPAŞA

1 Ertuğrul Taşkıran

15 Tarkan Serbest

4 Ryan Donk

18 Sadık Çiftpınar

29 Aytaç Kara

13 Valentin Eysseric

17 Ahmet Engin

94 Florent Hadergjonaj

7 Mamadou Fall

12 Ben Ouannes

10 Haris Hajradinovic

Beşiktaş’ta hedef 3 puan
SPOR
Beşiktaş’ta hedef 3 puan
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