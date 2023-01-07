Beşiktaş - Kasımpaşa Maç Kadrosu Spor Toto Süper Lig’de 18. hafta heyecanı başlıyor. Bugün Beşiktaş evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Saat 19:00’de Vodafone Park’da oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Yardımcıları ise Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Sönmez olacak. Futbol severler her iki takımda da kimlerin oynayacağını merak ediyor. Beşiktaş - Kasımpaşa maçının kadro ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol