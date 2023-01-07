Beşiktaş - Kasımpaşa Maç Kadrosu

Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Beşiktaş ve Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Maç kadrolarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇ KADROLARI
MUHTEMEL 11’LER
BEŞİKTAŞ
34 Mert Günok
88 Tayfur Bingöl
23 Welinton
3 Tayyip Talha Sanuç
25 Arthur Masuaku
15 Nathan Redmond
8 Salih Uçan
83 Gedson Fernandes
7 N'Koudou
9 Cenk Tosun
10 Wout Weghorst
KASIMPAŞA
1 Ertuğrul Taşkıran
15 Tarkan Serbest
4 Ryan Donk
18 Sadık Çiftpınar
29 Aytaç Kara
13 Valentin Eysseric
17 Ahmet Engin
94 Florent Hadergjonaj
7 Mamadou Fall
12 Ben Ouannes
10 Haris Hajradinovic