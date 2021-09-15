Beşiktaş- Borissia Dortmund canlı anlatım, canlı skor

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'la karşı karşıya geliyor. Maçın 20. dakikasında skor 1-0 oldu. Peki, Beşiktaş Dortmund maçı kaç kaç? İşte Şampiyonlar ligi Beşiktaç maçı canlı anlatımı...

BEŞİKTAŞ- BORİSSİA DORTMUND MAÇI

BEŞİKTAŞ-BORUSSIA DORTMUND İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

B. Dortmund: Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland.

BEŞİKTAŞ DORTMUND MAÇI SKORU

BEŞİKTAŞ- DORTMUND: 1-2

97'Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçında Dortmund'a 2-1 mağlup oldu.

97'Maçın son düdüğü çaldı.

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94'Dortmundlu oyunucular köşe bayrağı yakınlarında süreyi eritmeye çalışıyor.

93'GOL Pjanic'in sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Montero kafayı vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi.

91'DİREKTEN DIŞARIYA! Sağ kanattan ceza sahasına sokulan Wolf'un arka direğe çıkarttığı topa Knauff vuruşunu yaptı. Top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.

90'Gökhan Töre sağ kanattan sıfıra inmek isterken topu ayağından açtı. Aut.

90'Maçın sonunda en az 7 dakika uzatma oynanacak.

88'Beşiktaş'ta Ghezzal yerine Gökhan Töre oyuna girdi.

87'Dahoud'un pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Moukoko'nun şutu yan ağlarda kaldı.

86'Dortmundlu oyunucların bu dakiakalarda süreyi geçirmeye yönelik hareketleri tribünlerin tepkisini çekiyor.

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84'Dortmund'da Haaland yerine Ansgar Knauff oyuna dahil oldu.

84'Sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

82'Sol kanattan bindiren Haaland'ın ön direğe ortasında Montero topu kornere gönderdi.

82'Salih'in ceza sahasına doğru havalandırdığı topu Batshuayi indirdi. Bu topa Kenan gelişine sert vurdu. Top savunmadan döndü.

82'Sol kanattan bindiren Haaland'ın ön direğe ortasında Montero topu kornere gönderdi.

82'Salih'in ceza sahasına doğru havalandırdığı topu Batshuayi indirdi. Bu topa Kenan gelişine sert vurdu. Top savunmadan döndü.

81'Sağ kanattan bindiren Rosier'in ortasında top kaleci Kobel'de kaldı.

80'Sağ kanattan Rosier'in ortasında Ghezzal ön direkte kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

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78'Moukoko, ceza sahasında kendisini yere bırakarak hakemi aldatmaya yönelik bir hareket yaptı ve sarı kart gördü.

78'Dahoud'un sakatlığı nedeniyle bir süre duran oyun yeniden başladı.

77'Atiba yerini Salih Uçan'a bıraktı.

76'Beşiktaş'ta az sonra Salih Uçan oyuna dahil olacak.

75'Atiba sarı kart gördü.

73'Atiba'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Kenan, vuruş açısını bulmak isterken yerde kaldı. Hakem bir kez daha oyunu devam ettirdi.

72'Pjanic'in pasıyla ceza sahasının sağında Rosier topla buluşmak isterken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

70'ERSİN KURTARDI! Savunmanın arkasına sarkan Haaland'ın vuruşunda Ersin gole izin vermedi. Seken topu da Welinton uzaklaştırdı.

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69'Hummels yerine de Pongracic oyuna girdi.

68'Dortmund'da sakatlık geçiren Bellingham yerine Marius Wolf oyuna girdi.

67'N'Sakala'nın sol kanattan ortasında Josef'in aşırttığı topa Batshuayi hamle taptı ama dokunamadı.

66'KAÇTI! Ghezzal'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi kaleci ile karşı karşıya pozisyonda çalım denedi. kaleci Kobel araya girdi.

64'Montero'nun pasıyla Atiba savunmanın arkasına sarktı. Ama topu önüne almak isterken Guerreiro araya girdi.

63'Haaland'ın pasıyla Malen savunmanın arkasına sarkmak istedi. Montero geçit vermedi.

62'Beşiktaş bu bölümde oyunu yeniden rakip yarı alanda oynamaya başladı.

60'Beşiktaş'ta Larin yerini Kenan Karaman'a bıraktı.

59'Sol kanattan N'Sakala'nın ortasında Batshuayi kafayı vurdu. Top kaleci Kobel'de kaldı. Bu pozisyon için ofsayt bayrağı da havada.

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59'Beşiktaş'ta az sonra Kenan Karaman oyuna dahil olacak.

58'Sol kanatta hareketlenen Malen'in ortasında Haaland ön direkte kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

56'Ghezzal'in ceza sahasına doğru havalandırdığı topu Meunier karşıladı. Seken topa Atiba gelişine bir vuruş yaptı. Top çerçeveyi bulmadı.

56'Beşiktaş rakip yarı alana yerleşti ve boşluk bulmaya çalışıyor.

54'Pjanic'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta arka direkte Larin topa doğru hamle yaptı. Ama topa dokunamadı.

54'Meunier, sol kanattan bindiren N'Sakala'Ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Beşiktaş bir duran top şansı elde etti.

53'Hızlı gelişen Dortmund atağında ceza sahası dışında topla buluşan Dahoud'un şutu yandan dışarıya gitti.

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52'Ghezzal sağ çaprazdan uzak köşeye doğru şutunu çekti. Top üstten auta gitti.

51'Sağ kanattan Meunier'nin ortasında ceza sahası yayında topla buluşan Guerreiro'nun şutu yandan dışarıya gitti.

50'Pjanic'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Haaland topu karşıladı.

49'Ghezzal'in derinlemesine pasıyla Larin savunmanın arkasına sarkmak istedi. Akanji araya girdi.

48'Rosier'in sağ kanattan ceza sahasına doğru yaptığı ortada Akanji topu karşıladı.

47'Beşiktaş pas yaparak oyunun kontrolünü ele almaya çalışıyor.

46'Montero'nun uzun pasıyla Larin savunma arkasına sarkmak istedi. Top kaleci Kobel'de kaldı.

45'Dortmund'da ikinci yarıda Brandt yerine Witsel forma giyecek.

45'İkinci yarı başladı.

48'İlk yarının son düdüğü çaldı. İlk 45 dakikayı Dortmund 2-0 önde tamamladı.

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47'GOL: Sol kanattan ceza sahasına sokulan Bellingham'ın ön direğe çıkarttığı topa Haaland dokundu ve topu filelere gönderdi.

46'Guerreiro'nun arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ersin topu kontrol etti.

46'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Larin topu bir kez daha kornere gönderdi.

45'Reus serbest vuruşu direkt kaleye doğru kullandı. Ersin topu kornere tokatladı.

45'İlk yarının sonunda en az 3 dakika uzatma oynanacak.

44'Montero, sağ çaprazdan ceza sahasına sokulmak isteyen Haaland'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

43'Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşudna topla buluşan Reus ortasını yaptı. Batshuayi bu topu uzaklaştırdı.

42'Welinton, Haaland'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

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41'Pjanic'in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin ayağından seken top kaleci Kobel'de kaldı.

39'Sağ kanattan Meunier'nin ortasında Welinton topu uzaklaştırdı.

38'Bu dakikalarda oyun sık sık durmaya başladı. Bu da temponun düşmesine sebep oldu.

36'Ghezzal'in savunma arkasına doğru havalandırdığı topa Larin hareketlenmek istedi. Akanji araya girdi.

35'Pjanic'in sakatlığı nedeniyle bir süre duran oyun yeniden başladı.

33'Malen'in pasıyla Haaland savunma arkasına sarkmak istedi. Montero araya girip topu takımına kazandırdı.

32'Josef'in pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Batshuayi'nin içeriye çevirdiği topu savunma kesti. Seken top Batshuayi'ye çarpıp auta gitti.

31'Sağ kanattan Brandt'ın ortasında Ghezzal topu uzaklaştırdı.

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29'Welinton ve Ersin'in sakatlıkları nedeniyle bir süre duran oyun yeniden başladı.

27'

Borussia Dortmund takımından Erling Haaland şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

23'

Borussia Dortmund takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Manuel Akanji geçiyor.

23'

Michy Batshuayi - Manuel Akanji mücadelesinde hakem, Borussia Dortmund lehine faul kararı veriyor.

23'

Welinton Silva ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

20'

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Golün asistini yapan isim Thomas Meunier.

20'

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GOL! Jude Bellingham Borussia Dortmund takımını öne geçiren golü atıyor.

12'

Cyle Larin altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

10'

Beşiktaş, Francisco Montero ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

10'

Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Thomas Meunier – Fabrice N'Sakala mücadelesinde hakem Antonio Lahoz , Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.

8'

Beşiktaş takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Miralem Pjanic.

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8'

Marco Reus - Miralem Pjanic mücadelesinde hakem, Borussia Dortmund yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.

7'

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile serbest vuruş kullanacak.

7'

Penaltı!. Hakem, Erling Haaland tarafından ceza sahası içinde sağ çaprazda topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

6'

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Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Josef De Souza

6'

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Miralem Pjanic ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

6'

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Beşiktaş takımından Michy Batshuayi tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

2'

Ceza sahası içinde topla buluşan Michy Batshuayi, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

2'

Sağ çaprazdan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

1'

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.