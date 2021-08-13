Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? BJK- Çaykur Rize maçı muhtemel 11'ler Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ile Süper Lig'in açılışı yapılacak. Süper Lig'de 2021-2022 sezonu olan BJK- Çaykur Rize maçı hakkında detaylar merak ediliyor. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? BJK- Çaykur Rize maçı hangi kanalda izlenecek? İşte BJK- Çaykur Rize maçı muhtemel 11'ler ve diğer tüm detaylar...

Haber Merkezi 13 Ağustos 2021, 18:57 Son Güncelleme: 13 Ağustos 2021, 19:37 Yeni Şafak