Özgün Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? BJK- Çaykur Rize maçı muhtemel 11ler
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Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? BJK- Çaykur Rize maçı muhtemel 11'ler

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ile Süper Lig'in açılışı yapılacak. Süper Lig'de 2021-2022 sezonu olan BJK- Çaykur Rize maçı hakkında detaylar merak ediliyor. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? BJK- Çaykur Rize maçı hangi kanalda izlenecek? İşte BJK- Çaykur Rize maçı muhtemel 11'ler ve diğer tüm detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? BJK- Çaykur Rize maçı muhtemel 11ler
Özgün

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ile start alıyor. Her iki takımın taraftarları Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan izlenebilecek sorusunun cevabını arıyor.

BEŞİKTAŞ- ÇAYKUR RİZE MAÇI NE ZAMAN?

Vodafone Park'ta 13 Ağustos 2021 Cuma akşamı oynanacak Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı saat 20.30'dan itibaren Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Covid-19 önlemleri kapsamında Vodafone Park'a sınırlı sayıda taraftar alınacak.

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, M. Topal, Vida, N'Sakala, Josef, Gökhan Töre, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan

Ç.RİZESPOR: Gökhan, G. Gönül, Holmen, Selim, Melnjak, Baiano, Sabo, Alper, Mendes, Umar, Remy

Stat: Vodafone Park

Tarih: 13 Ağustos 2021 Cuma

Saat: 20.30

Yayın: Bein Sports 1

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