Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? BJK- Çaykur Rize maçı muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ile start alıyor. Her iki takımın taraftarları Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan izlenebilecek sorusunun cevabını arıyor.
BEŞİKTAŞ- ÇAYKUR RİZE MAÇI NE ZAMAN?
Vodafone Park'ta 13 Ağustos 2021 Cuma akşamı oynanacak Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı saat 20.30'dan itibaren Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Covid-19 önlemleri kapsamında Vodafone Park'a sınırlı sayıda taraftar alınacak.
BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, M. Topal, Vida, N'Sakala, Josef, Gökhan Töre, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan
Ç.RİZESPOR: Gökhan, G. Gönül, Holmen, Selim, Melnjak, Baiano, Sabo, Alper, Mendes, Umar, Remy
Stat: Vodafone Park
Tarih: 13 Ağustos 2021 Cuma
Saat: 20.30
Yayın: Bein Sports 1