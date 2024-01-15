Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Beşiktaş ile Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?