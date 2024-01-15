|
Özgün

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı! MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ankaragücü ve Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı sonrası iki takım yeniden karşı karşıya gelecek. Peki, MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte detaylı bilgiler....

11:11 - 15/01/2024 Pazartesi
AA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Çaykur Rizespor'u Eryaman Stadı'nda konuk edecek. Geçen sezon yarı final oynayan Ankaragücü, taraftarının yoğun ilgisiyle maça çıkacak. MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Tek maç eleme sistemine göre yapılacak maç, Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Geçen sezon yarı final oynadığı kupaya bu sezon 3. eleme turundan başlayan MKE Ankaragücü, bu turda TFF 3. Lig takımı Malatya Arguvanspor'u 2-0, 4. eleme turunda ise TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-1'le geçti.

Berabere kalmışlardı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankara'da karşılaşan iki takım, sahadan 1-1 berabere ayrılmışlardı.

Söz konusu maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı sonrası ligde beş maç ceza alan MKE Ankaragücü, iki karşılaşmanın ardından kupada taraftarıyla bir araya gelecek. Taraftarın maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.




#Çaykur Rizespor
#MKE Ankaragücü
#Ziraat Türkiye Kupası
11 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Memur maaş zammı ocak enflasyon farkı ödeme tarihi