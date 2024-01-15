Ziraat Bankası, kaynak çeşitliliği ve mevduat dışı orta ve uzun vadeli kaynakların artırılmasına yönelik stratejisine uygun olarak, Çin EXIM Bank ile kredi anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında 3 yıl vadeli 500 milyon dolar kaynak temin edilecek.