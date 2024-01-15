MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Çaykur Rizespor'u Eryaman Stadı'nda konuk edecek. Geçen sezon yarı final oynayan Ankaragücü, taraftarının yoğun ilgisiyle maça çıkacak. MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Tek maç eleme sistemine göre yapılacak maç, Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.
Geçen sezon yarı final oynadığı kupaya bu sezon 3. eleme turundan başlayan MKE Ankaragücü, bu turda TFF 3. Lig takımı Malatya Arguvanspor'u 2-0, 4. eleme turunda ise TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-1'le geçti.
Berabere kalmışlardı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankara'da karşılaşan iki takım, sahadan 1-1 berabere ayrılmışlardı.
Söz konusu maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı sonrası ligde beş maç ceza alan MKE Ankaragücü, iki karşılaşmanın ardından kupada taraftarıyla bir araya gelecek. Taraftarın maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.