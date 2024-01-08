Ziraat Bankası'na 500 milyon dolarlık dış kaynak

Sıfır otomobil tarafında kampanya yarışı tüm hızıyla sürerken yeni yıla girilmesiyle birlikte fiyat güncellemeleri de listelere yansımaya başladı. Fiyatlarını güncelleyen markalardan biri de Peugeot oldu. Aralık ayında birçok modelinde fiyatlarını sabit tutan markanın yeni yıla zamlı bir giriş yaptığı görülürken markaya ait bazı modellerde ise teslimat sorunu yaşanıyor. Öyle ki aralık ayı başında ücretini ödeyerek sipariş verdiğini belirten kimi alıcılar bir aydan fazladır araç beklediğini belirtiyor. Yaşanan gecikmelerin yazılım güncellemesinden kaynaklandığı belirtilirken Kızıldeniz'deki saldırılar sonrası gemi trafiğindeki rötarlar da akıllara geldi. Honda'dan yapılan açıklamada Kızıldeniz'deki sorunlar nedeniyle teslimatların gecikeceği açıklanmıştı.