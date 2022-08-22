ÖZET | Beşiktaş- Fatih Karagümrük: 4-1 (Özet ve Goller)

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip zorlu mücadeleyi 4-1 kazanmayı başardı..

BEŞİKTAŞ-KARAGÜMRÜK MAÇININ SKORU: 4-1

Spor Toto Süper Lig 'in 3. haftasında Beşiktaş , Vodafone Park'ta Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük'ü konuk etti. 3-0 öne geçtiği Alanyaspor maçında Emrecan Uzunhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi mücadelen eden ve rakibiyle 3-3 berabere kalan Siyah-Beyazlılar Karagümrük'ü yenerek taraftarı önünde moral bulmak istedi. İlk hafta Alanyaspor'a yenilen ve ikinci haftayı bay geçen Karagümrük ise Pirlo önderliğinde zorlu deplasmanda galibiyet aradı.

BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI ÖZETİ

Maça hızlı başlayan siyah-beyazlı ekip, kaçırdığı tehlikeli pozisyonlardan sonra 17. dakikada Weghorts ile ilk golü buldu. Golü bulduktan sonra rahatlayan Beşiktaş, N'Koudou ile 34. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıyı bu skorla geçen ev sahibi, Muleka'nın 50. dakikada topu ağlara göndermesi ile farkı 3'e çıkardı. Diagne ile 53. dakikada farkı 2'ye indiren VavaCars Fatih Karagümrük kalesinde 4. golü gördü. Beşiktaş'ta Rosier, 90. dakikada maçın skorunu tayin etti.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Alanyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 11'inde 2 zorunlu değişikliğe gitti. Fransız teknik adam sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın yerine Jackson Muleka, kart cezalısı Emrecan Uzunhan'ın yerine ise Necip Uysal'a 11'de görev verdi.

WEGHORST VE MULEKA GOLLE TANIŞTI

Beşiktaş'ın golcü oyuncuları Wout Weghorst ve Jackson Muleka, siyah-beyazlı forma altında ilk gollerini Fatih Karagümrük maçında kaydetti.

Siyah-beyazlı ekibin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı Wout Weghorst ve Jackson Muleka, Beşiktaş formasıyla ilk gollerini attı. Daha önce Alanyaspor deplasmanında yaptığı asistle takımına katkı sağlayan Weghorst, Fatih Karagümrük karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Muleka ise mücadelenin 50'nci dakikasında skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. İki isim, siyah-beyazlı forma altındaki ilk gollerini Vodafone Park'ta kaydetti.

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TARAFTARDAN DEĞİŞİKLİK TEPKİSİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın son dakikalarında teknik direktör Valerien Ismael'e oyuncu değişikliği yapmaması nedeniyle tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmanın son anlarında siyah-beyazlı taraftarlardan teknik direktör Valerien Ismael'e tepki geldi. İkinci yarıda oyuncuları ısınmaya gönderen Fransız teknik adam, 90+1'inci dakikasına kadar değişiklik yapmadı. Bu dakikada Cenk Tosun oyuna dahil olurken, ısınma yeleğini tepkili şekilde yedek kulübesine atması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca tecrübeli golcü, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.







