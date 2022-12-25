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Gaziantep FK – Beşiktaş maçı kadrosu, muhtemel ilk 11’i

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak. Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı. Gaziantep ekibinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Kadroya alınmayan Montero da forma giyemeyecek. Peki Gaziantep – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda? Gaziantep – Beşiktaş maç kadrosu açılandı mı, hangi oyuncular sakat, ilk11’de yok? İşte Gaziantep – Beşiktaş muhtemel ilk 11’i.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş’ın Gaziantep kadrosu belli oldu mu? Gaziantep - Beşiktaş ilk 11’i kim olacak?
Gaziantep FK-Beşiktaş muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş , Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. 2-1'lik Galatasaray mağlubiyetinin ardından Antalyaspor maçı terör saldırısı nedeniyle ertelenen Beşiktaş, 22 puanda.

Gaziantep FK – Beşiktaş maçı saat kaçta?

Kalyon Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

Gaziantep FK – Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş, ligde oynadığı 13 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Gaziantep FK-Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Gaziantep FK kadrosu:

  1. Günay,
  2. Kitsiou,
  3. Arda,
  4. Ertuğrul,
  5. Tosca,
  6. Jevtovic,
  7. Hanousek,
  8. Sagal,
  9. Maxim,
  10. Merkel,
  11. Figueiredo

Beşiktaş kadrosu:

  1. Mert,
  2. Rosier,
  3. Welinton,
  4. Talha,
  5. Masuaku,
  6. Redmond,
  7. Souza,
  8. Salih,
  9. Gedson,
  10. Cenk,
  11. Weghorst

Süper Lig Beşiktaş, Gaziantep puan durumu

Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı.

Beşiktaş'ta sakat oyuncular kimler?

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kadroya alınmayan Montero da forma giyemeyecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 16 puan topladı. Rakip fileleri 19 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde de aynı sayıda gole engel olamadı.

Oynadığı son 3 maçtan 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Gaziantep FK, seyirci avantajını kullanıp rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor. Ev sahibi ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

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