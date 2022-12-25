Gaziantep FK – Beşiktaş maçı kadrosu, muhtemel ilk 11’i

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş , Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. 2-1'lik Galatasaray mağlubiyetinin ardından Antalyaspor maçı terör saldırısı nedeniyle ertelenen Beşiktaş, 22 puanda.

Gaziantep FK – Beşiktaş maçı saat kaçta?

Kalyon Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

Gaziantep FK – Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş, ligde oynadığı 13 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Gaziantep FK-Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Gaziantep FK kadrosu:

Günay, Kitsiou, Arda, Ertuğrul, Tosca, Jevtovic, Hanousek, Sagal, Maxim, Merkel, Figueiredo

Beşiktaş kadrosu:

Mert, Rosier, Welinton, Talha, Masuaku, Redmond, Souza, Salih, Gedson, Cenk, Weghorst

Süper Lig Beşiktaş, Gaziantep puan durumu

Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı.

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Beşiktaş'ta sakat oyuncular kimler?

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kadroya alınmayan Montero da forma giyemeyecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 16 puan topladı. Rakip fileleri 19 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde de aynı sayıda gole engel olamadı.

Oynadığı son 3 maçtan 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Gaziantep FK, seyirci avantajını kullanıp rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor. Ev sahibi ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

ÖZGÜN 25 Aralık Pazar günün maçları



