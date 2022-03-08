​Bilinmeyen numara sorgulama nasıl yapılır? Bilinmeyen numaranın sahibini nasıl öğreniriz?

Cep telefonlarına gelen bilinmeyen numara aramalarının kim olduğu ve sorgulamanın nasıl yapıldığı oldukça merak ediliyor. Bilinmeyen numara sorgulama nasıl yapılır? Bütün hatları tek tek anlattık. İşte haberimizin detayları sizlerle...

Bilinmeyen numara sorgulama nasıl yapılır?

Bir numaranın kime ait olduğunu öğrenmek istiyorsanız numaradan isim bulma yöntemini deneyebilirsiniz. Kimliği belirsiz kişiler tarafından rahatsız ediliyorsanız ya da sizi arayan numaranın kime ait olduğunu merak ediyorsanız, kullandığınız operatörler yardımıyla mesaj göndererek sizi arayan kişinin numarasını öğrenebilirsiniz. Ya da bilinmeyen numaralar hizmeti olan 118 80'i arayarak öğrenmebilirsiniz. 118 80'i arayarak öğrenmek isterseniz eğer tarifenizden ücret kesileceğini unutmayın. Numaradan isim bulunabildiği gibi isimden numara bulma işlemi de yapabilirsiniz. Bunun için kullandığınız operatörlerin servis araçlarını kullanmanız yeterli olacaktır.

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Turkcell numaradan isim sorgulama nasıl yapılır?

Turkcell numaradan isim sorgulama ücretsiz değildir. Turkcell, numaradan isim sorgulama işlemi için kullanıcılarından 4.50 TL işlem ücreti almaktadır. Telefon numarası kime ait öğrenmek için şu adımları izlemeniz yeterli olacaktır:

Telefonunuzun mesajlar bölümünü açın.

Yeni bir mesaj sayfası açın.

Metin bölümüne KIM boşluk 5YYYYYYYYY olarak sorgulamak istediğiniz numarayı yazın.

Mesajın alıcı bölümüne 2200 yazın yazın ve mesajı gönderin.

Sorguladığınız numara kime aitse eğer kısa bir süre sonra size bildirilecek.

Vodafone numaradan isim sorgulama nasıl yapılır?

Vodafone numaradan isim sorgulamak için tek bir sms göndermek yeterlidir. Vodafone şu anda abonelerinden bu işlem için ek bir ücret almamaktadır. Telefon numarası kime ait öğrenmek için şu adımları izlemeniz yeterli olacaktır:

Telefonunuzun mesajlar bölümünü açın.

Yeni bir mesaj sayfası açın.

Metin bölümüne KIM boşluk 5YYYYYYYYY olarak sorgulamak istediğiniz numarayı yazın.

Mesajın alıcı bölümüne 7048 yazın yazın ve mesajı gönderin.

Sorguladığınız numara kime aitse eğer kısa bir süre sonra size bildirilecek.

Türk Telekom numaradan isim sorgulama nasıl yapılır?

Türk Telekom web sitesi üzerinden yaptığınız isimden numara talepleri ücretsizdir. Bu sorgulama işlemi için alınan ücret 1,60 TL'dir. Telefon numarası kime ait öğrenmek için şu adımları izlemeniz yeterli olacaktır:

Telefonunuzun arama ekranını açın.

*100# numaralarını tuşlayın ve arama yapın.

İşlemler menüsü açılacak.

Menüden Bilinmeyen Numaralar Servisi'ni açın.

Açılan ekranda numaradan sorgulama yapabilirsiniz.

Ayrıca; 11855'i tuşlayıp Türk Telekom Bilinmeyen Numaralar Servisi'ni arayabilirsiniz. Numarayı isimden sorgulamak isterseniz Türk Telekom'un web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 11855 hattını arayarak yapılan aramaların ücreti dakikada 1,60 TL'dir.

Numaradan isim sorgulama ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Bilinmeyen numaralar servislerinin dakika başı ücretlerinin bütçenize uygun olduğundan emin olun.

Sms ile numaradan isim sorgulama işlemi için de ücretin ne kadar olduğunu bilin. Fazla geldiğini düşünürseniz eğer gsm operatörünüz ile iletişeme geçin.

Bazı numara sorgulama uygulamaları var fakat sadece kişisel bilgilerinizi ele geçirmek amaçlı olup olmadığına mutlaka emin olmanız gerekmektedir.

Güvenerek indirdiğiniz bir mobil uygulamanın bile erişim izinlerine dikkat etmelisiniz. Mesela indirmiş olduğunuz uygulama elbette rehber ve konum gibi temel bilgilere erişim isteyebilir fakat kamera, galeri ya da mikrofon gibi bilgilere erişmek isterse kesinlikle uygulamayı hemen silin.

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