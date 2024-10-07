Tarih 2005 yılının 10 Mayısı. Trabzonspor, “halka arz” başlığı altında borsaya giriş yaptığında bunun ne olduğunu veya neler kazandırıp, neler kaybettirdiğini hesap edememiştik. Aslını ararsanız bir şey de bilmiyorduk. Öncesinde ilgili bankanın üst düzey yetkilileri Trabzon’a gelip, işi topun üç direk arasından geçip geçmemesiyle ilgili futbolun ayakla oynanan oyun olduğuna yoğunlaşan bizlere konuyu uzun uzun anlattı, Trabzonspor’un ekonomik kazanımlarından dem vurdu. Onlar anlattı gitti, Trabzonspor