Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri'nin halka arzı tamamlandı. 3-4 Ekim tarihlerinde halka arz edilen Binbin 91,85 TL hisse fiyatıyla talep topladı. Bin Ulaşım halka arz sonuçları açıklandı mı? sorusu da bu sebeple araştırılıyor. Halka arzda toplamda 17 milyon TL nominal değerli pay, 91,85 TL sabit fiyattan satışa sunuldu. Peki, Bin Ulaşım (binbin) halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
Gözler Binbin halka arz sonuçlarının açıklanacağı ve kişi başına düşecek lot sayısına çevrildi. Binbin halka arz kapsamında 17 milyon lot dağıtımında bulunacak. Peki, Binbin halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir, ne zaman işlem görecek? İşte 'BINBN' BIST koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...
BİNBİN TALEP TOPLADI!
Binbin, 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep topladı.
BİNBİN HİSSE FİYATI NE KADAR?
Şirketin hisse fiyatı 91,85 TL olarak belirlendi.
BİNBİN HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. katılım endeksine uygun olduğu belirtildi.
BİN ULAŞIM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.’nin halka arz süreci tamamlandı. Şirket, 3-4 Ekim tarihleri arasında talep topladı. Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri, Borsa İstanbul'da halka arz yoluyla 100.000.000 TL nominal bedelli sermayesini 12 milyon TL artırarak 112.000.000 TL’ye çıkaracak. Bin Ulaşım halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.