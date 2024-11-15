Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye düşürdü

Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye düşürdü

14:1515/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bolu
Bolu

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun sis ve sağanak sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Meteoroloji 15 Kasım 2024 Bolu hava durumu tahmini...

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu 15 Kasım Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 15 Kasım Cuma günü Bolu’da hava sıcaklığının en yüksek 14, en düşük 6 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 15 Kasım Cuma günü Bolu’da hava sıcaklığının en yüksek 14, en düşük 6 derece olması bekleniyor.

Nem oranının en yüksek yüzde 96 seviyesinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgârın kuzeybatıdan 8 kilometre/saat hızla eseceği ön görüldü.

Gün içerisinde havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Bolu saatlik hava tahmini

Bolu 5 günlük hava durumu



#bolu
#bolu hava durumu
#bolu sis
#meteoroloji

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
15 Kasım İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak 2024? Kasım ayı İUP ödeme takvimi açıklandı mı?