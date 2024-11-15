Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu 15 Kasım Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 15 Kasım Cuma günü Bolu’da hava sıcaklığının en yüksek 14, en düşük 6 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 15 Kasım Cuma günü Bolu’da hava sıcaklığının en yüksek 14, en düşük 6 derece olması bekleniyor.

Nem oranının en yüksek yüzde 96 seviyesinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgârın kuzeybatıdan 8 kilometre/saat hızla eseceği ön görüldü.

Gün içerisinde havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Bolu saatlik hava tahmini

Bolu 5 günlük hava durumu







