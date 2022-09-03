Özgün Boluspor Göztepe maçı ne zaman oynanacak? 1 Lig puan durumu, fikstürü
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Boluspor Göztepe maçı ne zaman oynanacak? 1. Lig puan durumu, fikstürü

Boluspor ile Göztepe 1. Lig 5. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Boluspor-Göztepe maçı, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. 4 puanla 10. sırada yer alan Boluspor’a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için ilk antremanını yaptı. Peki Boluspor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın maç bilgileri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Boluspor Göztepe canlı: Boluspor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Boluspor-Göztepe maçı

Boluspor Göztepe maçı hangi gün ve saat kaçta sorununun cevabı bulundu. 1. Lig 5. hafta Boluspor, Göztepe’yi evinde ağırlayacak. Peki Boluspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta?

Boluspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta?

Boluspor ile Göztepe maçı 9 Eylül 2022 Cuma günü saat 20:00’da oynayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 9 Eylül Cuma günü deplasmanda Boluspor’a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

Ligde dün konuk ettiği Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı futbolcular, Boluspor maçı için ilk antrenmanını teknik direktör Turgay Altay yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Dünkü müsabakada forma giyenler yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular kuvvet ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı futbolcular yarın yapacağı iznin ardından hazırlıklarına 5 Eylül Pazartesi günü devam edecek.
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