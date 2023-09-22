Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonu 1. hafta açılış maçında Boluspor evinde Adanaspor’u ağırladı. Adanaspor deplasmanda son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 galip ayrıldı. Goller dakika 81’ Metehan Altunbaş ve 88’ Joseph Champness’den geldi. Adanaspor bu sonuçla yeni sezona siftah diyerek 3 puanın sahibi oldu. Boluspor - Adanaspor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.