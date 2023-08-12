Trendyol 1. Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sezonun açılış maçında Boluspor ve Adanaspor Bolu Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maç Adanaspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Metehan ve Champness’den geldi. İşte Boluspor - Adanaspor maç özeti.

BOLUSPOR - ADANASPOR MAÇ ÖZETİ

Boluspor - Adanaspor maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

BOLUSPOR - ADANASPOR MAÇ DETAYLARI

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

BOLUSPOR-ADANASPOR MAÇININ ARDINDAN

Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Boluspor, konuk ettiği Adanaspor’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, “Bizim için çok önemli bir maçtı. Şöyle 2 çeşit önem teşkil ediyordu. Bir depremden sonra ilk maçımız 5 buçuk aylık bir süreç var. Burada oyuncuların çoğu beş aydır maç oynamıyor. Bu travmadan çıkmaları önemliydi. Biz de oyuncularımıza her zaman oyunumuza inandırdık. Sonra da biz onlara inandık. Bugün de özellikle rakibin 4-4-2 oyununu bir haftadır analiz edip buna göre antrenmanlar yaptık. Özellikle geriden oyun kurarken 4-2-4 şeklinde ön alanda da 4-2-2 şeklinde baskı yapınca orta sahadaki üstünlüğü ele geçirmek bizim için kaçınılmazdı. Onları sürekli kendi sahasında hazırlık pasları yapmaya mecbur bıraktık. Tam olarak planladığımız kurgu da buydu. Topun karşısında iyi pozisyon aldık. Dersimize iyi çalıştık ve kaptığımız toplarla da istediğimiz çok olmayan ama işimizi görecek pozisyonlara girdik. Bugün bu takım gayret ve aklı birleştirip dört ay sonra bir varoluş mücadelesi adına ilk adımı attı. Sadece bir maç kazandık. Bir muharebe kazandık. Umarım savaş sonunda da bu takım hep mutlu olur. Çünkü akıl ve gayretin karşısında hiçbir şeyin duracağını düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Turgay Altay: “Mağlubiyet çok acı verici ve üzücü”

Mağlubiyeti hazmetmesinin zor olduğunu ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Turgay Altay ise, “Gerçekten yani mağlubiyet çok acı verici ve üzücü. Yani hazmetmekte gerçekten güçlük çekiyorum. İlk maçı kendi evimizde kazanıp yolumuza devam etmek isterdik. İşin bu tarafı gerçekten hazmetmesi zor” dedi.

“Topun oyunda kalma süresi 1. Lig’de 45 dakika olmak zorunda mı?”

Hakemin maç içerisinde oyunu durdurmasına tepki gösteren Altay, “Şampiyonlar Ligi’nde 65 dakika, Premier Lig’de 63 dakika. Almanya’da 59-61 dakika aralığında, Süper Lig’de 55 dakika olan topun oyunda kalma süresi 1. Lig’de 45 dakika olmak zorunda mı? Gerçekten bunu çok merak ediyorum. Bu tip oyunlarda topun oyunda kalmasını kontrol etmek hakemlerin görevi ve bu konuda daha fazla çaba göstermeliler” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir oyun kültürü inşa etmeye çalışıyorum”

Yeni bir oyun kültürü oluşturmaya çalıştığını belirten Boluspor Teknik Direktörü, “Bu tip maçlarda eğer 0-0 gidiyorsa ve siz golü bulamıyorsanız maçı bitiremediğinizde pozisyonlara girip şunu bilmelisiniz ki her an 0-0’mış gibi devam etmeli, konsantre olmalı ve gol atacak anı beklemelisiniz. Çünkü 0-0’da rakibin direnci artıyor ve gol pozisyonu girmek için daha sabırlı oyuna ihtiyacınız var. Biz bu konuda bugün bunu birkaç pozisyonda yapamadık. Telaşlı bir şekilde top kaybından sonra duran toptan çok acemice bir gol yedik. Sonuçta ilk maçların telafisi var. Yeni bir oyun kültürü inşa etmeye çalışıyorum. Bunun için de içeride oyunculara da söyledim. Kendi tarafımız iyileri arttırarak bu oyun kültürünü, oyunu inşa ediyor. Özellikle iç sahada çok dominant, agresif ve maç kazanma odaklı bir takım oluşturacağız” şeklinde konuştu.







