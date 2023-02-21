Bonfile dananın sırt bölgesinden elde edilir. Hayvanın en az hareket eden bölümü olduğu içinde en yumuşak parçası bonfiledir. Bonfile pişirmek için döküm tava, ızgara ve fırın tercih edebilirsiniz.

BONFİLE NASIL MARİNE EDİLİR?

Buzdolabından çıkarılan etin, oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat bekletip pişirme işlemine geçilmesi önerilir. Sonrasında etin tüm yüzeylerine zeytinyağı, tuz ve isteğe bağlı karabiberi iyice yedirdikten sonra mühürleme yöntemiyle pişirmeye hazırlayabilirsiniz.

BONFİLE PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Döküm tava kullanmak, pişirme kalitesini arttıracaktır.

Dilerseniz marine ederken kullandığınız soğanları, etler pişmeye yakın tavada pişirebilir ve garnitür olarak kullanabilirsiniz.

Bonfile etini pişirmeden önce dövdürmeyin.

Alacağınız bonfilenin sinir ve yağlardan arındırılmış olmasına özen gösterin.

Bonfile tavada pişirilecekse, tavanın yapışmaz yüzeyli olması çok önemlidir.

Etleri pişirmeden önce ince ince dilimlemek daha başarılı sonuç almanızı sağlayabilir.

Eğer mühürleyecekseniz, eti çevirirken çatal, bıçak gibi keskin aletler kullanmayın. Bunun yerine et maşası tercih edebilirsiniz.

BONFİLE NASIL PİŞİRİLİR?

5-6 saat buzdolabında bekleyen marine edilmiş etinizi dolaptan çıkarın. Bonfile etini pişirmeye başlamadan oda sıcaklığına gelene dek bekletin. Fırına dayanıklı olan döküm ızgara tavayı ocağa koyup altını açın. Tava 10 dakika kadar ısınsın. Etin üzerine zeytinyağı gezdirin, dilediğiniz ölçüde tuz ve karabiber serpin. Elinizle ovalayarak tuz ve karabiberi bonfile ete iyice yedirin. Ardından etinizi yüksek ısıya ulaşan tavaya yerleştirin. Mühürleme yöntemiyle, 1’er dk her yüzünü yüksek ateşte pişirmelisiniz. Pişirme süresi, dilimli bonfilenin kalınlığına göre değişiklik gösterebilir. 1 parmak kalınlığında bonfile ortalama 3 dk, daha kalınsa 5 dk orta iyi derecesinde pişecektir. Bu süreyi pişme kıvamına göre istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Etinizi tavadan aldıktan sonra bir süre dinlendirip öyle servis etmenizi öneriyoruz. Dilerseniz yanına dilimlenmiş buharda sebzeler, püre ya da kızartma patates ekleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

BONFİLE ETİN PİŞTİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Bonfile pişirme dereceleri çok tartışılsa da baş parmağınızdan serçe parmağınıza kadar avuç içinizle etin pişme derecesini kontrol edebilirsiniz. Baş parmağınızla serçe parmağınıza dokunduğunuz kısım iyi pişmiş etin sertliğini size gösterecektir.

BONFİLE KAÇ DAKİKADA PİŞİRİLİR?

Bonfilenin 5-6 saat marine edilmesi gerekir. Marine eti pişirmek için gereken süre ise 10-15 dakikadır. Pişirirken kullanılan tavanın cinsine göre bu süre değişmektedir.







