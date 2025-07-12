Safer ayında uğursuzluklar, bela ve musibetin çok olacağı yönünde inançlar olsa da aslında böyle bir durum yoktur. Diyanet takvimine göre Safer ayı ne zaman başlayacak 2025?

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025?

Yılın ikinci ayı olan Safer ayı, 2025 yılında 26 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Bu tarihle birlikte kutsal kabul edilen Muharrem ayı sona erecek ve hicrî takvimin yeni bir dönemine girilecek. Safer ayı, bu yıl 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü sona erecek.

SAFER AYINDA UĞURSUZLUK VAR MIDIR?

Safer ayının uğursuz ve musibet ayı olduğu söylentisi doğru mudur? Bu aya özel ibadet ya da dua var mıdır? sorularına Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan şu şekilde açıklama geldi:

"Safer, kamerî-hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19)." Diğer aylarda olduğu gibi bu ayda da hayır hasenat yapılıp, sadaka verilebilir. Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

SAFER AYI'NDA NASIL DUA EDİLİR, HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde ki anlayış Câhiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24 [3914-3915]; bkz. Buhârî, Tıb, 25 [5717]; Müslim, Selâm, 101-103 [2220]) dinimizde yeri yoktur.

Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.), böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhârî, Tıb, 19). Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur.

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.







