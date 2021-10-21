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Bu yıl sınıfta kalma olacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde sınıfta kalma var mı?

Okullarda yüz yüze eğitim devam ediyor. 2021 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde sınıfta kalma olup olmadığı araştırılıyor. Bu kapsamda "Bu yıl sınıfta kalma var mı?" sorusu merak kazandı. Peki, sınıfta kalma olacak mı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu yıl sınıfta kalma olacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde sınıfta kalma var mı?
sınıfta kalma

Sınıfta kalma olacak mı? sorusu öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Yüz yüze eğitime geçişle birlikte bu yıl sınıfta kalma var mı sorusu yeniden gündeme geldi.

BU YIL SINIFTA KALMA VAR MI?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde liselerde sınıfta kalma uygulaması olacak. Yüz yüze eğitimde kararlı olduğunu açıklayan MEB, lisede devam zorunluluğu bulunduğunun altını çizdi.

Okula mazeretsiz şekilde devam etmeyen öğrenciler sınırı ştıklarında sınıf tekrarı yapacaklardır. Ayrıca lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yıl sonu ortalaması 50'nin altında olanlar ve 3 dersten kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak.

İlkokulda sınıfta kalma uygulanmıyor. Aynı zamanda 5, 6, 7 ve 8.sınıflarda ise bir dersten yıl sonu puanı 45'ten az olan öğrencinin sınıfı geçme ya da kalma durumu şube öğretmenler kurulu kararına göre belirleniyor.

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

İlk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek.

İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.

Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022’de alınacak. Yani 17 Haziran 2022’de okullar kapanacak.

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