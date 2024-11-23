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Bursa'da etkili olan fırtına nedeniyle BUDO 8 seferi iptal etti

Bursa'da etkili olan fırtına nedeniyle BUDO 8 seferi iptal etti

08:4323/11/2024, суббота
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BUDO
BUDO

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 8'i fırtına nedeniyle iptal edildi. İşte 23 Kasım 2024 iptal olan BUDO seferleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO 23 KASIM 2024 TARİHİNDE İPTAL OLAN SEFERLERİ DUYURDU

BUDO'dan yapılan duyuruda, 08.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi. (DHA)


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