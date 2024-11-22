Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre bugün 1 ile turuncu kodlu uyarı, 2 ile sarı kodlu uyarı geldi. 2 gündür süren yağışlar yarın yurda gelecek soğuk hava dalgasıyla kara dönüşecek. İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara'da 23-24 Kasım hafta sonu cumartesi ve pazar hava nasıl olacak? İşte yeni taha tahmini...