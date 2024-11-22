Hafta sonu hava durumu raporu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Sonbaharın son günleri yaşanırken yurt genelinde olumsuz hava koşulları kendini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının cumartesi batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceğini duyurdu. İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara'da 23-24 Kasım hafta sonu cumartesi ve pazar hava nasıl olacak? İşte hafta sonu hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre bugün 1 ile turuncu kodlu uyarı, 2 ile sarı kodlu uyarı geldi. 2 gündür süren yağışlar yarın yurda gelecek soğuk hava dalgasıyla kara dönüşecek. İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara'da 23-24 Kasım hafta sonu cumartesi ve pazar hava nasıl olacak? İşte yeni taha tahmini...
Bu hafta sonu cumartesi ve pazar hava nasıl olacak?
Meteorolojinin tahminlerine göre, yurdun büyük bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak düşecek.
Sıcaklıklar yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak, mevsim normalleri altına inecek.
Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Pazar günü ilk saatlerden itibaren yurdun iç kesimlerinde beklenen yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek, çarşamba günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.
İL İL HAFTA SONU HAVA DURUMU (23-24 KASIM 2024)
Hafta sonunda bazı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
Ankara: -3/2, İstanbul: 3/7, İzmir: 4/11, Antalya: 7/15, Bursa: 0/8, Eskişehir: -5/1, Konya: -5/1, Kayseri: -10/-2, Bolu: -2/1, Samsun: 6/9, Trabzon: 7/10, Erzurum: -10/-7, Diyarbakır: -4/4.